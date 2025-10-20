Le migliori scuole professionali di Milano | muratori elettricisti meccanici hair stylist e un lavoro sicuro

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è mai facile decidere quale strada prendere dopo la terza media. A quest’età le inclinazioni naturali dei ragazzi possono non essere ancora sviluppate del tutto e allora tocca ai genitori la responsabilità di “predire il futuro” con la scelta di un percorso di studi, magari con qualche buon. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

migliori scuole professionali milanoLiceo scientifico: i migliori di Milano - Chi ama la matematica e riesce bene nelle equazioni difficilmente ha dubbi: sceglie i l liceo scientifico. Segnala ilgiorno.it

migliori scuole professionali milanoLiceo linguistico: i migliori di Milano - Inutile dilungarsi sull'importanza della conoscenza delle lingue per chi in futuro cercherà lavoro nel settore terziario. Si legge su ilgiorno.it

I licei migliori di Milano e provincia, la classifica Eduscopio 2024: in vetta Volta, Cattaneo e la Manzoni - Ma se si guarda al numero di occupati post diploma, allora è l’offerta di itis e professionali pubblici che vince su ... milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Migliori Scuole Professionali Milano