Le indagini sui tafferugli di Peretola Digos sui filmati i feriti salgono a 12 Alcuni occupanti già riconosciuti

Firenze, 20 ottobre 2025 – Un’analisi dettagliata dei filmati, dei media e della videosorveglianza dell’aeroporto, per capire chi c’era e chi ha guidato la deviazione di una parte del corteo verso l’ aeroporto Vespucci, origine degli scontri avvenuti sabato pomeriggio nel corso della manifestazione della ex Gkn. Qualcuno, è già stata riconosciuto (almeno un membro del Collettivo di Fabbrica e un sindacalista di base), ma l’informativa che la Digos consegnerà all’autorità giudiziaria conterrà un lavoro più dettagliato, che non si fermerà alle semplici presenze ma analizzerà anche i comportamenti individuali assunti durante quei concitati minuti che hanno portato alla paralisi dello scalo, con danni e feriti tra le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le indagini sui tafferugli di Peretola. Digos sui filmati, i feriti salgono a 12. Alcuni occupanti già riconosciuti

