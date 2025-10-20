Le illusioni sulla pax trumpiana cominciano già a scricchiolare

Ieri è stato il giorno in cui molte illusioni circa l’operato di Donald Trump come grande pacificatore del Medio Oriente prima e del conflitto russo-ucraino poi hanno cominciato a scricchiolare, per non dire di peggio. La notizia non dovrebbe tuttavia suonare sconvolgente ai lettori di questa newsletter. Giusto venerdì scorso esprimevo qui il timore che la svolta filo-ucraina della Casa Bianca durasse ancor meno della pace in Palestina, ovviamente augurandomi di sbagliare, nonché la mia convinzione circa l’inutilità di ogni previsione sulle mosse, le strategie e gli obiettivi di Trump, dando per scontato che su entrambi i fronti continuerà a fare avanti e indietro ancora per un bel po’, e noi con lui. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

