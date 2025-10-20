Le Iene presentano | Inside | Delitto di Garlasco | una nuova verità è vicina? Le anticipazioni

Le Iene presentano: Inside. Nell’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese intitolata “ Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?” testimonianze esclusive. Un caso di omicidio che, dopo quasi vent’anni e cinque processi, continua a far discutere. Il delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007, torna domani, martedì 21 ottobre, in prima serata, su Italia 1, nel primo appuntamento stagionale de Le Iene presentano: Inside. Nell’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese intitolata “ Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?” testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili sviluppi investigativi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

