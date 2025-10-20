Le Iene 2025 il monologo di Roberto Saviano | ogni volta che una voce viene zittita perdiamo un pezzo di verità pubblico | Video Mediaset

A Le Iene 2025 il monologo di Roberto Saviano. Il giornalista e scrittore parla di querele SLAPP e del recente attentato subito da Sigfrido Ranucci e della reazione del mondo della politica offrendo una riflessione importante. Roberto Saviano, il monologo a Le Iene 2025. « Quando in Italia alcuni esponenti politici esprimono solidarietà a un giornalista o ad un intellettuale minacciato credeteci poco, diffidate di quella solidarietà fatta di post e retorica. Perchè? Il 43% delle querele Slapp contro giornalisti e attivisti è promosso proprio da politici e l’Italia è prima in Europa per numero di Slapp». 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene 2025, il monologo di Roberto Saviano: “ogni volta che una voce viene zittita perdiamo un pezzo di verità pubblico” | Video Mediaset

Argomenti simili trattati di recente

Dopo il monologo recitato a Le Iene in cui aveva parlato delle violenze subite in una passata relazione tossica, Clizia Incorvaia ha pubblicato una prova di quanto detto in trasmissione Questo sono le scarpe bruciate da un suo ex, che non aveva mai avuto la f - facebook.com Vai su Facebook

Il monologo a #LeIene di Neffa, che il 5 novembre sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago! - X Vai su X

Le Iene 2025, il monologo di Roberto Saviano: “ogni volta che una voce viene zittita perdiamo un pezzo di verità pubblico” | Video Mediaset - Roberto Saviano, il monologo a Le Iene 2025: "Sigfrido Ranucci ha ricevuto oltre 170 denunce per le inchieste di Report". superguidatv.it scrive

Chiara Tramontano e il monologo a Le Iene: cosa ha detto la sorella di Giulia in tv. “Il pericolo a volte non fa rumore” - “La verità che fa più male” è “che il pericolo a volte non fa rumore, che la violenza può convivere in silenzio accanto a te, senza un urlo, senza un brivido”. Scrive ilgiorno.it

Le Iene, ultima puntata di stagione con Fabri Fibra e Roberto Saviano - Tra gli ospiti dell'ultima puntata de Le Iene ci sarà Roberto Saviano che è in giro tra i vari programmi tv per promuovere il libro L'amore mio non muore. Secondo gazzetta.it