Le Iene 2025 il monologo di Roberto Saviano | ogni volta che una voce viene zittita perdiamo un pezzo di verità pubblico | Video Mediaset

A Le Iene 2025 il monologo di Roberto Saviano. Il giornalista e scrittore parla di querele SLAPP e del recente attentato subito da Sigfrido Ranucci e della reazione del mondo della politica offrendo una riflessione importante. Roberto Saviano, il monologo a Le Iene 2025. « Quando in Italia alcuni esponenti politici esprimono solidarietà a un giornalista o ad un intellettuale minacciato credeteci poco, diffidate di quella solidarietà fatta di post e retorica. Perchè? Il 43% delle querele Slapp contro giornalisti e attivisti è promosso proprio da politici e l’Italia è prima in Europa per numero di Slapp». 🔗 Leggi su Superguidatv.it

iene 2025 monologo robertoLe Iene 2025, il monologo di Roberto Saviano: “ogni volta che una voce viene zittita perdiamo un pezzo di verità pubblico” | Video Mediaset - Roberto Saviano, il monologo a Le Iene 2025: "Sigfrido Ranucci ha ricevuto oltre 170 denunce per le inchieste di Report". superguidatv.it scrive

