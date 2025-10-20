Le Iene 2025 il monologo di Lorenzo Zurzolo | l’ansia da prestazione è una camicia che ci hanno cucito addosso | Video Mediaset

Lorenzo Zurzolo, l’attore di “Baby”, è stato protagonista a Le Iene 2025 con un monologo profondo ed attuale sulla generazione Z. Ecco cosa ha detto. Il monologo d Lorenzo Zurzolo a Le Iene 2025. « La nostra è forse la prima generazione ad avere davanti a se un oceano di possibilità: abbiamo la tecnologia, abbiamo i mezzi e le sollecitazioni per arrivare a tutto ciò che desideriamo. Però in mezzo a tanto rumore serve avere le idee chiare perchè altrimenti in questo oceano così rassicurante inizia ad incresparsi e ti accorgi che è talmente vasto da farti perdere la bussola». Inizia così il monologo di Lorenzo Zurzolo a Le Iene 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

