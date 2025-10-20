Le grandi aziende del territorio selezionano candidati al Job Day
Un pomeriggio dedicato all’incontro tra chi cerca lavoro e le imprese del territorio: è questo l’obiettivo del Job Day “Persone e Imprese: un incontro per costruire un futuro insieme”, in programma mercoledì 22 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30 al Laboratorio Aperto di Piacenza – Ex Chiesa del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
2,3 miliardi di euro per la Zes unica, rifinanziamento dei contratti di sviluppo e decontribuzione per le grandi aziende con sconto del 30% - facebook.com Vai su Facebook
Non solo @Stellantis, ecco le grandi aziende che stanno investendo miliardi negli Usa dopo i dazi di @Trump - X Vai su X