Le grandi aziende del territorio selezionano candidati al Job Day

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio dedicato all’incontro tra chi cerca lavoro e le imprese del territorio: è questo l’obiettivo del Job Day “Persone e Imprese: un incontro per costruire un futuro insieme”, in programma mercoledì 22 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30 al Laboratorio Aperto di Piacenza – Ex Chiesa del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Grandi Aziende Territorio Selezionano