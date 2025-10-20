Le giacche di tendenza questa stagione hanno un comun denominatore
Niente sciarpe, niente revers. Per l’autunno inverno 2025-2026, le giacche e i cappotti riscrivono le proporzioni partendo dal collo. La nuova forma si chiama funnel neck: la giacca con collo alto, quasi architettonico, che si chiude come un imbuto e incornicia il viso. Un dettaglio che trasforma anche i capi più classici in dichiarazioni di stile, tra eleganza protettiva e rigore contemporaneo, applicandosi a cappotti come trench, giacche in pelle e in lana. I modelli più cool del guardaroba hanno un comune denominatore, e lo si nota subito. La giacca che si chiude in bellezza. Il termine “funnel” significa letteralmente “imbuto”, e nasce nel mondo militare e tecnico. 🔗 Leggi su Amica.it
