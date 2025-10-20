Le formazioni si rivelano mentre gli Hammers cercano di dare il via con Nuno

2025-10-20 19:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Questa sera il West Ham dà il benvenuto al Brentford al London Stadium per il Monday Night Football in Premier League. Gli Hammers stanno cercando di avviare finalmente la loro campagna dopo essersi separati da Graham Potter già in questo periodo – con l’ex tecnico degli Hammers ora capo allenatore della Svezia. Nel frattempo, i Bees restano a galla sotto la guida di Keith Andrews dopo aver perso l’allenatore e il nucleo della squadra in estate. Tre punti sarebbero cruciali per entrambe le parti in questo scontro. per vedere come si schierano entrambi per un combattimento sotto le luci. 🔗 Leggi su Justcalcio.com