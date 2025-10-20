Le esperienze individuali sono al centro dei trend di viaggio 2026
Il 2026 segna una svolta nel mondo dei viaggi: dopo anni di esperienze condivise e itinerari di gruppo, infatti, il viaggio ritorna un’occasione per esprimere la propria identità e coltivare passioni personali. Lo rivela il nuovo Travel Trends Report 2026 di Skyscanner, pubblicato il 15 ottobre, secondo cui la prossima stagione non sarà solo una fuga dalla quotidianità, ma un’esperienza immersiva e multisensoriale. Nell’indagine condotta emergono sette nuovi trend di viaggio, le dieci mete maggiormente in crescita e infine le dieci più economiche. «La tendenza del 2026 è chiara: ogni itinerario rifletterà i nostri interessi, i piccoli rituali e il modo unico di scoprire il mondo», spiega Stefano Maglietta, Travel Trend Expert di Skyscanner. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
