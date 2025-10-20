Le case-negozio da 30 metri quadrati su strada vendute a 340mila euro o affittate con Airbnb

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni fa c’era la bottega di un restauratore: un piccolo open space di 30 metri quadrati dove i clienti portavano i mobili usurati dal tempo. Oggi di quel vecchio esercizio a Porta Venezia è rimasta solo la serranda. All’interno c’è un nuovo appartamento, ristrutturato in tempi record, che è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

case negozio 30 metriLe case-negozio da 30 metri quadrati su strada vendute a 340mila euro o affittate con Airbnb - A Milano tanti ex negozi vengono convertiti in appartamenti, nonostante filtri pochissima luce e siano chiusi con le saracinesche. Segnala milanotoday.it

Negozio di 24 metri quadri, si può trasformare da subito in un monolocale? - Il decreto Salva casa ha semplificato le procedure per il cambio di destinazione d'uso degli immobili aumentando il numero dei casi nei quali è possibile fare ricorso alla semplice Segnalazione ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Case Negozio 30 Metri