Le case-negozio da 30 metri quadrati su strada vendute a 340mila euro o affittate con Airbnb
Due anni fa c’era la bottega di un restauratore: un piccolo open space di 30 metri quadrati dove i clienti portavano i mobili usurati dal tempo. Oggi di quel vecchio esercizio a Porta Venezia è rimasta solo la serranda. All’interno c’è un nuovo appartamento, ristrutturato in tempi record, che è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
