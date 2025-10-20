Le armi a scuola a Napoli arrivano i metal detector

Tempo di lettura: 3 minuti I metal detector davanti e di fronte alle scuole, per evitare che i ragazzini entrino in classe con le armi. Non sono gli Stati Uniti ma Napoli e la provincia dove, dopo l’ennesimo episodio – il ritrovamento di tre coltelli negli zaini di altrettanti studenti 13enni e 14enni in una scuola di Caivano – i carabinieri hanno avviato un piano di servizi mirati coordinato con la prefettura, che riguarderà diversi istituti. Stamattina il primo intervento ha riguardato proprio l’ Istituto Morano nel Parco Verde di Caivano, dove sono stati beccati i tre ragazzini: all’uscita i militari hanno passato al setaccio gli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

