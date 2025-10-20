Le aree protette della Regione a Didacta Trentino 2025 | viaggio immersivo tra natura educazione e biodiversità

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessorato del Territorio e dell'ambiente parteciperà dal 22 al 24 ottobre a Didacta Trentino 2025, la più importante fiera italiana dedicata al mondo dell’educazione e della formazione, con uno stand esperienziale dedicato al Sistema dei parchi e delle riserve naturali della Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

aree protette regione didactaNuova legge regionale sulle aree protette, Bonavitacola: “Ambiente e sviluppo alleati per valorizzare bellezze paesaggistiche e biodiversità” - Nel pomeriggio di ieri, alla Rocca dei Rettori a Benevento, si è tenuto un confronto pubblico sulla nuova legge regionale sulle aree protette e lo sviluppo dei territori, organizzato dall’Ente Parco d ... Segnala ntr24.tv

aree protette regione didactaEnte Parco e aree protette: "La Regione vi tutelerà" - Fanano, visita dell’assessore regionale Allegni al lago Pratignano "Questi sono luoghi straordinari, abbiamo il dovere di difenderli". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aree Protette Regione Didacta