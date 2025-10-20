lazzaroli nuova responsabile del dipartimento ai di cne

Valeria Lazzaroli è la nuova responsabile del Dipartimento Intelligenza Artificiale e Tecnologia di Cne Federimpreseuropa. La nomina è arrivata il 20 ottobre su decisione della presidente nazionale Mary Modaffari. Lazzaroli ha affermato: «Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Il mio obiettivo sarà quello di creare un ponte tra innovazione tecnologica e mondo imprenditoriale, rendendo accessibili strumenti e conoscenze che possano trasformare le sfide digitali in concrete opportunità di crescita per le nostre imprese». 🔗 Leggi su Lettera43.it

