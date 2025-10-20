Sarà ancora una volta l’avvocato Massimo Lovati il protagonista del nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, in onda questa sera, lunedì 20 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 20 ottobre 2025. Dopo la revoca dell’incarico di avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati torna nel talk di Giletti per spiegare i motivi di quella decisione. Centrale, poi, la pista dei soldi, che porterà il dibattito fino all’ ex pm Mario Venditti. A seguire, si parlerà anche della cosiddetta ‘pista alternativa’, che conduce al Santuario delle Bozzole, dove il rettore Don Gregorio, figura controversa, sarebbe coinvolto in scandali sessuali e strani riti purificatori. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’avvocato Lovati e Sigfrido Ranucci a Lo Stato delle Cose