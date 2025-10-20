Posso citare il vicino che mi ha allagato casa? Vale la pena fare causa al datore di lavoro per un mese di stipendio non pagato? E se perdo, chi paga le spese? Quando si valuta se fare causa, spesso siamo spinti dalla rabbia. Tuttavia, una causa può trasformarsi in un boomerang economico, tra contributo unificato, compensi, spese di CTU e rischio di condanna. Ci sono azioni che sembrano giuste ma sono giuridicamente deboli: chiedere il risarcimento per un danno senza prove o per un vizio ormai prescritto; impugnare un licenziamento senza elementi concreti di discriminazione; fare opposizione a una multa o a un pignoramento solo “per tentare”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’avvocato deve avvisarti se la causa è rischiosa?