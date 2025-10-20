Lavrov-Rubio colloquio costruttivo

17.54 Il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio hanno avuto una conversazione telefonica per discutere le misure da adottare per attuare le intese raggiunte durante i colloqui tra il presidente russo Putin e il presidente Usa Trump. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo sostenendo che si trattato di una "discussione costruttiva sui possibili passi concreti da compiere per attuare le intese raggiunte durante la conversazione telefonica del 16 ottobre" tra Putin e Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

