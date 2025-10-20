Lavoro nel settore moda | come evolve il Made in Italy tra design e qualità
Lavoro settore moda Made in Italy 2025: tendenze, sfide e opportunità. Scopri come il design e la qualità guidano il mercato.
Globo Moda: 100 offerte di lavoro attive in tutta Italia e nuove aperture - Globo Moda cerca personale per numerosi posti di lavoro nei negozi di tutta Italia, anche in vista di nuove aperture. Riporta ticonsiglio.com
Moda: al via le misure per la certificazione di conformità delle filiere - La Commissione IX del Senato ha dato il via libera al primo pacchetto di misure per il settore moda nell’ambito del Disegno di legge annuale ... Come scrive ipsoa.it
Moda, un emendamento solleva le grandi firme dalle responsabilità sul lavoro di chi è in fondo alla filiera - Protesta la Cgil: «ll sindacato unitariamente chiede di introdurre criteri di verifica sul corretto rapporto tra quantità prodotta e numero ... Secondo msn.com