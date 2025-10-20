Lavoro le poste cercano portalettere Come candidarsi

Anche a Perugia e Terni Poste italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it