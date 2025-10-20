Lavoro le poste cercano portalettere Come candidarsi
Anche a Perugia e Terni Poste italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lavoro con Poste Italiane per laureandi e laureati come Consulenti Finanziari - X Vai su X
Lavoro Poste Italiane per neolaureati STEM in ambito Digital, Technology & Operations Per maggiori informazioni: https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs/preview/347/carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/job/347?mode=location Scaden - facebook.com Vai su Facebook
Poste Italiane cerca nuovi portalettere - Anche in Toscana Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito ... Da ilcittadinoonline.it
Poste cerca portalettere: il requisito? Quello del 'merito' all'italiana: ''Il possesso di un diploma con votazione minima 70/100 o laurea, anche triennale'' - Per fare il portalettere serve il ''possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale'' ... Lo riporta ildolomiti.it
Lavoro, Poste Italiane assume portalettere in 13 regioni. Requisiti e come fare domanda - Sul sito ufficiale si può presentare la propria candidatura. Come scrive tg24.sky.it