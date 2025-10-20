Lavori per la sicurezza in autostrada svincolo di Villabate chiuso per una notte

Chiuso per una notte lo svincolo autostradale di Villabate, sull'autostrada A19 in direzione Catania. Lo comunica con una nota l'Anas, specificando che il provvedimento è dovuto a lavori necessari a garantire maggiore sicurezza. Lo stop partirà alle 22 di giovedì 23 ottobre, la riapertura invece. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

