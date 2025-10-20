Lavori in corso nel ponente genovese | niente acqua vie e dettagli

Ireti ha comunicato che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, giovedì 23 ottobre 2025 dalle ore 07:30 alle ore 22 sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in alcune vie del ponente, di seguito il dettaglio. Stangata bolletta dell'acqua, quanto si paga a Genova e in Liguria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

