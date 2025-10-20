Lavoratori pulizie stazioni senza stipendio | domani la protesta in piazza
Circa 110 addetti alle pulizie delle stazioni liguri sono senza stipendio da mesi. A denunciarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Ferrovie e Orsa, che puntano il dito contro un’insolvenza di Rfi relativa a fatture pregresse risalenti al maggio 2025.Il presidio a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
