L’Avellino abbassa i prezzi del settore ospiti al Partenio – Lombardi
Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto concreto e simbolico quello dell’ U.S. Avellino 1912, che ha deciso di ridurre il prezzo del biglietto per il settore ospiti dello stadio Partenio–Lombardi a 13 euro più diritti di prevendita, a partire dalla gara Avellino – Spezia. La decisione arriva dopo il confronto positivo con la tifoseria, che aveva espresso il desiderio di favorire un clima di partecipazione e rispetto reciproco sugli spalti. Ma l’iniziativa assume un significato ancora più profondo in un momento di dolore per tutto il mondo dello sport. La società biancoverde ha infatti voluto dedicare un pensiero a Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, tragicamente scomparso in un episodio di violenza che ha scosso l’Italia intera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
