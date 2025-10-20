L' autobus da Cerratina e Castellana di Pianella non parte e gli studenti restano a piedi Blasioli Pd chiede chiarezza

Nella mattinata del 20 ottobre l'autobus che collega Castellana e Cerratina di Pianella a Pescara non è regolarmente partito lasciando a piedi pendolari ma soprattutto studenti che avevano regolarmente pagato l'abbonamento. A denunciare l'accaduto Il vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

