Lautaro Inter oggi il faccia a faccia con Chivu | si decide la sua gestione verso il Napoli! Cosa aspettarsi con l’Union SG

Inter News 24 domani in Champions. L’agenda dell’Inter è fitta di impegni cruciali e la gestione delle energie diventa un fattore determinante, soprattutto per il capitano Lautaro Martínez. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la sua prestazione nella vittoria contro la Roma è apparsa condizionata dalla stanchezza accumulata dopo il lungo viaggio intercontinentale con l’Argentina e da un fastidioso raffreddore che lo ha reso insolitamente nervoso. Con l’attaccante francese Marcus Thuram ancora ai box per infortunio, la presenza e la lucidità del Toro diventano ancora più fondamentali per l’attacco della squadra meneghina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, oggi il faccia a faccia con Chivu: si decide la sua gestione verso il Napoli! Cosa aspettarsi con l’Union SG

