Lautaro Inter la maglia da titolare non è più scontata | cosa può succedere contro l’Union SG
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. In vista della trasferta in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise, Cristian Chivu deve decidere chi affiancherà Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro. Il capitano dell’ Inter, autore di prestazioni impeccabili sia in campionato che in Europa, è una certezza per il tecnico rumeno, ma il suo partner d’attacco rimane una questione aperta. Come riportato da Sky Sport, Francesco Pio Esposito è il favorito per sostituire Marcus Thuram, attualmente infortunato. 🔗 Leggi su Internews24.com
