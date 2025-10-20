Laura Pigozzi presenta Non solo madri Riscoprire la donna oltre la maternità

il 21 novembre 2025. Incontro con l'autore. Modera Marianna Peluso. È psicologa clinica, psicoanalista e filosofa. Autrice di numerosi saggi su identità femminile, desiderio, maternità e relazioni, indaga i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Laura Pigozzi, psicoanalista: «Una madre che resta anche donna fa il bene della sua famiglia» trib.al/sZhyASi - X Vai su X

#savethedate con ELLA.festival domenica 26 ottobre, ore 18.00 Auditorium Bolzano / Konzerthaus Bozen Laura Pigozzi, Greta Marcolongo, Stefania Santoni e Sandra Passarello - facebook.com Vai su Facebook

Madri e donne’’, ancora un successo per Laura Buoni - CIVITAVECCHIA – Nella splendida cornice della Sala "Giusi Gurrado" della Fondazione CaRiCiv, lo scorso giovedì, si è svolta con grande successo la presentazione del libro "Madri e Donne" scritto da La ... Lo riporta civonline.it

Laura Pigozzi: «La maternità è una possibilità, non un imperativo» - Essere madri non è una vocazione e soprattutto non lo è per tutte le donne. Da 27esimaora.corriere.it

La psicanalista Laura Pigozzi sull'educazione dei figli maschi: «È la madre che insegna il rispetto. Non ditegli "Ti amo", favorite il distacco» - «Mettendo dei paletti: tutto parte da un’educazione al limite», dice la psicanalista Laura Pigozzi, studiosa dei ... Secondo vanityfair.it