L' Auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio riapre con un nuovo allestimento

AGI - Riapre oggi, ‘vestita di nuovo’ l’ Auletta dei gruppi parlamentari  a  Montecitorio. Come spiega Roberta Gentile del Servizio Patrimonio artistico, l’ Auletta dei gruppi parlamentari  “è uno dei  cuori pulsanti  della  Camera dei deputati ”. In questo “ spazio emblematico ” sono esposte “ opere d’arte simboliche e contemporanee  dell’istituzione”.  . 🔗 Leggi su Agi.it

