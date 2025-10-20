L' Auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio riapre con un nuovo allestimento
AGI - Riapre oggi, ‘vestita di nuovo’ l’ Auletta dei gruppi parlamentari a Montecitorio. Come spiega Roberta Gentile del Servizio Patrimonio artistico, l’ Auletta dei gruppi parlamentari “è uno dei cuori pulsanti della Camera dei deputati ”. In questo “ spazio emblematico ” sono esposte “ opere d’arte simboliche e contemporanee dell’istituzione”. . 🔗 Leggi su Agi.it
