L' attrice ha presentato alla Festa del Cinema di Roma Anna la sua opera prima su Nannarella Un ritratto intimo sul momento più buio della sua vita

Monica Guerritore esordisce dietro la macchina da presa con Anna, un film sulla Magnani, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 6 novembre. Un racconto che parte dalla notte del 21 marzo 1956, quando l'attrice romana vinse il Premio Oscar come Miglior interprete per La Rosa Tatuata. Era la prima volta per un'attrice italiana. 4 domande a. Monica Guerritore X Leggi anche › Dopo "Inganno" la sfida di Monica Guerritore è quella di Anna Magnani (in un film da lei scritto e diretto) La Magnani scende per i vicoli di Roma e da quel momento Guerritore racconta l'incontro con Tennessee Williams, autore del romanzo da cui fu tratto il film, con l'agente Carol Levi, l'amore breve e intenso con Roberto Rossellini, la corsa di Roma città aperta, la malattia del figlio Luca e il declino, fino alla morte nel 1973.

