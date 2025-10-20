L' attrice ha presentato alla Festa del Cinema di Roma Anna la sua opera prima su Nannarella Un ritratto intimo sul momento più buio della sua vita
M onica Guerritore esordisce dietro la macchina da presa con Anna, un film sulla Magnani, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 6 novembre. Un racconto che parte dalla notte del 21 marzo 1956, quando l’attrice romana vinse il Premio Oscar come Miglior interprete per La Rosa Tatuata. Era la prima volta per un’attrice italiana. 4 domande a. Monica Guerritore X Leggi anche › Dopo “Inganno” la sfida di Monica Guerritore è quella di Anna Magnani (in un film da lei scritto e diretto) La Magnani scende per i vicoli di Roma e da quel momento Guerritore racconta l’incontro con Tennessee Williams, autore del romanzo da cui fu tratto il film, con l’agente Carol Levi, l’amore breve e intenso con Roberto Rossellini, la corsa di Roma città aperta, la malattia del figlio Luca e il declino, fino alla morte nel 1973. 🔗 Leggi su Iodonna.it
