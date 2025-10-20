L' attentato a Sigfrido Ranucci analizzati video di decine di telecamere
Passa attraverso l’analisi di decine di telecamere di sicurezza l’attività di indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucc i avvenuto la sera del 16 ottobre scorso all’esterno della sua abitazione di Pomezia, centro alle porte della Capitale. Su mandato dei pm dell’antimafia, i carabinieri di Frascati e Roma analizzeranno i video presenti non solo nella zona dove è avvenuta la deflagrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
#inonda Gad Lerner commenta l'attentato contro Sigfrido Ranucci: "Io sono meno cauto di voi nel mettere in relazione un'autobomba con la storia di questo Paese". - X Vai su X
“La copertina di questa settimana riguarda certamente l’attentato a Sigfrido Ranucci, a cui ho espresso anche privatamente tutta la solidarietà possibile” Fabio Fazio e le parole per Sigfrido Ranucci - facebook.com Vai su Facebook
