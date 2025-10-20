L' attentato a Sigfrido Ranucci analizzati video di decine di telecamere

Feedpress.me | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passa attraverso l’analisi di decine di telecamere di sicurezza l’attività di indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucc i avvenuto la sera del 16 ottobre scorso all’esterno della sua abitazione di Pomezia, centro alle porte della Capitale. Su mandato dei pm dell’antimafia, i carabinieri di Frascati e Roma analizzeranno i video presenti non solo nella zona dove è avvenuta la deflagrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Attentato a Ranucci, indagini su pista locale e ambienti ultras a Roma - Si indaga tra malavita locale, frange estreme del tifo organizzato e ambienti radicali. Lo riporta cataniaoggi.it

