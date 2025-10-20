Latitante scoperto in un rudere nel parco di Aguzzano | era ricercato per tentato omicidio
Roma, 20 ottobre 2025 – Aveva trovato rifugio tra rovi, detriti e muri fatiscenti di un vecchio rudere nel parco di via Aguzzano, alla periferia nord-est di Roma. Dopo un mese e mezzo di ricerche, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato il trentacinquenne rumeno evaso dagli arresti domiciliari ed ora destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. L’uomo era stato sottoposto alla misura restrittiva per due episodi analoghi, risalenti al luglio 2012 e 2024 di cui era ritenuto gravemente indiziato. Ciononostante, lo scorso agosto si sarebbe reso protagonista di una nuova inaudita violenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
