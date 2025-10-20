La Dea non riesce a fare il regalo di compleanno ai propri tifosi ed impatta al New Balance con la Lazio. Spettacolo sugli spalti prima del match, con tutto lo stadio colorato di nerazzurro per festeggiare i 118 anni di vita dell’Atalanta. L’atmosfera è molto carica, ma il primo tempo è davvero soporifero. Juric rinuncia al centravanti, schierando Lookman falso nueve, supportato da Kamaldeen e Cdk, fuori anche De Roon con Pasalic in mezzo al campo. I nerazzurri non trovano il bandolo della matassa, tanto possesso palla, infiniti passaggi orizzontali ma grandissima difficoltà ad arrivare in zona gol. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’Atalanta domina ma non si fa il regalo di compleanno: Bernasconi e Ahanor si confermano al top