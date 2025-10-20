Lastrigiana avanti tutta. Settignanese a testa alta. Nel big match del campionato Allievi Regionali Under 17 Elite la Lastrigiana vince 2-1 sul campo della Settignanese, al termine di una partita bella e combattuta. Primo tempo equilibrato con buone trame di gioco da entrambe le parti. Nella ripresa Lastrigiana a segno due volte nei primi 10 minuti: prima su rigore contestato dai locali e realizzato da Baggiani, poi raddoppia Nencini sfruttando un errore della difesa. La Settignanese di mister Fani reagisce e accorcia le distanze con un bel diagonale di Vultaggio. I rossoneri locali effettuano un generoso forcing finale dimostrando forza e qualità, ma non riescono a concretizzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lastrigiana, cuore e orgoglio. Settignanese a testa alta