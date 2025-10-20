L'assalto al pullman del Pistoia e il masso sul parabrezza | così un gruppo di ultras ha ucciso l'autista Raffaele Marianella
Massi e mattoni lanciati contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, così un gruppo di ultras della Real Sebastiani Rieti ha ucciso l'autista Raffaele Marianella. Una pietra ha sfondato il parabrezza e lo ha colpito. Non solo un omicidio, ma una strage sfiorata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aveva 65 anni e tra un mese sarebbe andato in pensione. Raffaele Marianella è morto colpito da un sasso durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket a Rieti. Una tragedia che ha scosso il mondo dello sport e lasciato una comunità senza parole - facebook.com Vai su Facebook
Assalto pullman. Sottosegretario La Pietra, colpevoli paghino il prezzo della propria imperdonabile idiozia https://lavocedelpatriota.it/assalto-pullman-sottosegretario-la-pietra-colpevoli-paghino-il-prezzo-della-propria-imperdonabile-idiozia/… via @vocedelpat - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, morto il secondo autista - Terni, altezza svincolo di Contigliano ... Da tg.la7.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. Lo riporta ilsecoloxix.it
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, morto autista. Si indaga per omicidio volontario - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, morto autista. Scrive tg24.sky.it