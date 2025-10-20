L'assalto al pullman del Pistoia e il masso sul parabrezza | così un gruppo di ultras ha ucciso l'autista Raffaele Marianella

Massi e mattoni lanciati contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, così un gruppo di ultras della Real Sebastiani Rieti ha ucciso l'autista Raffaele Marianella. Una pietra ha sfondato il parabrezza e lo ha colpito. Non solo un omicidio, ma una strage sfiorata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

