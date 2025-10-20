L’asfalto diventa tela |  a Roma l’arte trasforma le strade in percorsi sicuri e colorati

Tutte le strade portano a Roma, ma non tutte le strade sono semplici collegamenti tra due punti: ce n’è una in particolare che non è solo da attraversare, ma da vivere in un percorso tra asfalto colorato e un’esperienza unica. Nascosta tra le geometrie residenziali del Tufello, si snoda come una macchia caleidoscopica in mezzo al traffico cittadino. Qui le automobili si fermano, e al loro posto si muovono piedi, bici, pattini e risate di bambini. Non si tratta di una festa temporanea o di un’installazione effimera, ma di un nuovo modo di immaginare lo spazio urbano. Andiamo dunque alla scoperta di un luogo che ha scelto di cambiare pelle, e di farlo con arte, fantasia e partecipazione: a Roma esiste davvero una strada su cui sembra di camminare sopra un tappeto volante! Roma: il tappeto volante di asfalto colorato al Tufello. 🔗 Leggi su Funweek.it