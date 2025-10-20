L’arte sotto la lente | quando la scienza svela i segreti dei capolavori

Nel silenzio di un laboratorio, un raggio invisibile attraversa la superficie di un dipinto del Quattrocento. Non è magia, è scienza. È il momento in cui l'arte incontra la tecnologia e rivela ciò che nemmeno l'occhio più esperto potrebbe mai cogliere: la storia nascosta sotto strati di colore, i ripensamenti dell'artista, le tracce del tempo che scorre inesorabile sulla materia. Come funziona la diagnostica non invasiva per le opere d'arte. La diagnostica applicata all'arte utilizza tecniche completamente non invasive che sfruttano diverse bande dello spettro elettromagnetico, dai raggi X ai raggi ultravioletti, dalla luce visibile agli infrarossi.

