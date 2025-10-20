L’arte sotto la lente | quando la scienza svela i segreti dei capolavori

Nonewsmagazine.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel silenzio di un laboratorio, un raggio invisibile attraversa la superficie di un dipinto del Quattrocento. Non è magia, è scienza. È il momento in cui l’arte incontra la tecnologia e rivela ciò che nemmeno l’occhio più esperto potrebbe mai cogliere: la storia nascosta sotto strati di colore, i ripensamenti dell’artista, le tracce del tempo che scorre inesorabile sulla materia. Come funziona la diagnostica non invasiva per le opere d’arte. La diagnostica applicata all’arte utilizza tecniche completamente non invasive che sfruttano diverse bande dello spettro elettromagnetico, dai raggi X ai raggi ultravioletti, dalla luce visibile agli infrarossi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

l8217arte sotto la lente quando la scienza svela i segreti dei capolavori

© Nonewsmagazine.com - L’arte sotto la lente: quando la scienza svela i segreti dei capolavori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi è la Giornata del chewing gum, icona pop sotto la lente della scienza - In Italia è sbarcata negli anni Cinquanta, la prima a produrla in suolo tricolore è stata l'azienda Perfetti Van Melle. Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Sotto Lente Scienza