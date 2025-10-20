L’armadio della strega
Primo appuntamento con la rassegna per bambini Incanta Scena è la commedia “L’armadio della strega” di Curzio Gretter, messa in scena dalla Dimensione Arte Aps con la Regia di Curzio Gretter.Le due aspiranti streghe, Amelia e Maghella, vogliono dimostrare al loro capo, il Mago dei Maghi, che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
#pigiamaintense #intimofemminile #lastregadibiancaneve #stylistitalia #brafittingitalia #pigiamaelegante #pigiamolussuoso #intimomadeinitaly #pigiamadonna #intimoarezzo #negozioarezzo #consulenzadimmagine #modadonna #looknotte #selfcarefemmin - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Bajani “Lo Strega? Se c’è polemica la cultura è forte” - Andrea Bajani trionfatore con L’anniversario (Feltrinelli) di un Premio Strega agitato dalle polemiche, il giorno dopo ha lo stesso ... Lo riporta repubblica.it
Fonti Mic, per finale Strega 2026 si pensa a Cinecittà - Bajani tra l’altro indossava anche un abito di meravigliosa eleganza monacale, tenue nel taglio e nel tono sabbia. Da repubblica.it
Premio Strega 2025: annunciata la dozzina in gara - Nel corso di un evento, questa mattina, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, è stata Melania G ... Secondo huffingtonpost.it