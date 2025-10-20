Largo Maradona riapre ai turisti | via i teloni sul murale di Diego ai Quartieri Spagnoli

Chiuso per giorni per protesta dopo le multe della polizia municipale per le diverse irregolarità, è stato riaperto dopo l’incontro con Comune e Camera di Commercio. Il sindaco Manfredi: "Massima disponibilità per regolarizzare la situazione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Largo Maradona riapre ai turisti: via i teloni sul murale di Diego ai Quartieri Spagnoli

