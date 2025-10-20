Largo Maradona riaperto il murale | Spazio pubblico gestito dai privati

La chiusura è durata sette giorni esatti, ma i teloni azzurri sono spariti da Largo Maradona. Si lavora per far diventare l'area, nell'ambito del Puc, uno spazio pubblico,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Largo Maradona, riaperto il murale: «Spazio pubblico gestito dai privati»

