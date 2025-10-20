Largo Maradona oggi il tavolo istituzionale | l' avvocato di Bostik | La politica non faccia i soliti giochini tentando di sfruttare Maradona

Aperto stamane e attualmente in corso il tavolo istituzionale richiesto con forza dall’Avv. Angelo Pisani in rappresentanza di commercianti, operatori e cittadini tutti dei Quartieri Spagnoli “per affrontare e risolvere - una volta per tutte - il problema burocratico che da troppo tempo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

La processione di migliaia di turisti calcistici, arrivati da ogni dove, ieri non è stata felice come nelle domeniche solite dei Quartieri Spagnoli. Largo Maradona, il piazzale di via Emanuele De Deo ai piedi del murale di D10s celebre in tutto il mondo, è rimasto c - facebook.com Vai su Facebook

Largo Maradona resta chiuso, ancora teli su piazzale e murale, montati dai commercianti per protesta - X Vai su X

Largo Maradona, il braccio di ferro con il Comune: oggi l’incontro decisivo - Dopo le sanzioni per licenze irregolari, oggi si tiene a Palazzo San Giacomo l’incontro tra Comune e gestori per decidere il futuro di Largo Maradona. Segnala stylo24.it

Largo Maradona, nei prossimi giorni ci sarà un tavolo istituzionale per la riapertura in tempi brevi - Largo Maradona, verso un tavolo istituzionale risolutivo per restituire alla città un luogo simbolo dedicato al Pibe de Oro ... Da ilnapolista.it

Riapre Largo Maradona, ok al tavolo tra Comune e commercianti! Ecco cosa si è deciso - Un lenzuolo bianco è stato disteso sul volto di Maradona, nella piazza dei Quartieri Spagnoli, come risposta alle azioni di ... Secondo msn.com