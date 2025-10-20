L' arcivescovo a Favara per celebrare i funerali di Marianna | La vita non è tolta ma trasformata
“Questo è un momento di raccoglimento e di preghiera. Sappiamo tutti che, in queste circostanze, le parole sono inutili. Ma abbiamo una parola che non è nostra, è la parola di Dio che tra poco riecheggerà dentro la chiesa Madre. ‘A te innalzo il mio grido oh Signore’ ci farà pregare il salmo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
19.10.2025 (1809) FAVARA - Domani pomeriggio i funerali di Marianna Bello, sarà lutto cittadino. Le esequie verranno officiate dall'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. I funerali si faranno domani, alle ore 16, in chiesa Madre. Le esequi - facebook.com Vai su Facebook
Sarà l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, a celebrare domani (20 ottobre) alle 16 nella Chiesa Madre la cerimonia funebre della trentottenne travolta dall’alluvione - X Vai su X
Favara, proclamato il lutto cittadino per i funerali di Marianna Bello - Sarà l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, a celebrare domani alle 16 nella Chiesa Madre di Favara i funerali di Marianna Bello, la ... Scrive msn.com