L' arcivescovo a Favara per celebrare i funerali di Marianna | La vita non è tolta ma trasformata

“Questo è un momento di raccoglimento e di preghiera. Sappiamo tutti che, in queste circostanze, le parole sono inutili. Ma abbiamo una parola che non è nostra, è la parola di Dio che tra poco riecheggerà dentro la chiesa Madre. ‘A te innalzo il mio grido oh Signore’ ci farà pregare il salmo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

