L' assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, che si è concluso in tragedia con l'uccisione dell'autista, è sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. Tutto è accaduto poco dopo il termine della partita del campionato di Serie A2 tra la Real Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000, che si è conclusa con la vittoria sul campo di questi ultimi. Durante la gara ci sono stati screzi tra le due tifoserie nel corso dell'intervallo lungo ma nessun contatto fisico, evitato grazie alla presenza delle forze dell'ordine. Nulla che, comunque, lasciasse presagire quanto accaduto dopo. " All’improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'appostamento, lo svincolo e l'agguato: come è morto l'autista del pullman