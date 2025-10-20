L' appostamento e l' attacco con mattoni e pietre | cosa sappiamo dell' assalto al bus del Pistoia Basket
La procura di Rieti indaga per omicidio volontario dopo la morte dell’autista Raffaele Marianella. Gli inquirenti analizzano telecamere e testimonianze dei tifosi per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
