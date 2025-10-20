L’app Intesa Sanpaolo Mobile non funzionerà più coi vecchi smartphone Android o iOS

Intesa Sanpaolo fa sapere che la propria app Intesa Sanpaolo Mobile smetterà a breve di funzionare sui vecchi dispositivi Android e iOS. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’app Intesa Sanpaolo Mobile non funzionerà più coi vecchi smartphone Android o iOS

