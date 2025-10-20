L’Angelana è sola in vetta Spoleto battuto di misura Decide Colombi su rigore
ANGELANA 1 SPOLETO 0 ANGELANA: Buini; Marocchi, Tarpanelli, Sedran, Brunetti, Bartolini, Proietti, Allende Ortiz, Colombi, Bevilacqua (40'st Castelletti), Riommi (22'st Roscini). A disp: Comez, Cesaretti, Dell'Orso, Bernabucci, De Santis, Lo Gelfo, Aronni. All: Valeriano Recchi SPOLETO: Antonini; Gigliotti, Fapperdue, Boninsegni, Benedetti, Camara (8'st Balzamo), Paun (28'st Luparini), Colarieti, Tramontano, Kola, Formichetti (8'st Rosignoli). A disp: Francesconi, Ciucci, Canalicchio, Bartolini, Zinni, Neri. All: Alessandro Cavalli Arbitro: Aprile di Caserta (Nardoni e Giacometti di Gubbio). MARCATORE: 7'st Colombi rig.