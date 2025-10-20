Landini in Aula Magna per attaccare il governo E scoppia la bufera
Il Partito democratico, e la sinistra, si tanno muovendo ad ampio raggio in questi giorni per affrontare le prossime elezioni regionali in Puglia che si terranno tra circa un mese. La prospettiva di una sconfitta metterebbe in seria difficoltà Elly Schlein, che andrebbe a perdere una delle regioni attualmente governate dalla sinistra, ma nel corso delle settimane questa ipotesi non appare più così remota. E si potrebbe leggere in quest'ottica l'intervento di Maurizio Landini, segretario della Cgil, di quest'oggi nell'aula magna del Policlinico di Bari, che è anche sede della Facoltà di Medicina dell'Università di Bari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Telesveva. . CGIL, Landini a Bari per parlare di sanità, aumento delle tasse, salari, pensioni e crisi dell’ex Ilva #bari #attualità #landini #cgil - facebook.com Vai su Facebook
Luigi Sbarra (ex Segretario CISL): “Abbiamo perso il senso dello sciopero”. Finalmente qualcuno che non scambia Hamas per la classe operaia. #zuppadiporro #sciopero #Landini - X Vai su X
Landini in Aula Magna per attaccare il governo. E scoppia la bufera - Il segretario della Cgil ha tenuto un simil comizio negli spazi dell'ospedale Policlinico di Bari, che ospita anche la Facoltà di Medicina dell'università ... Segnala ilgiornale.it
Assemblee Cgil a Bari, Fratelli d'Italia: "Inopportuna presenza di Landini nell'aula magna del Policlinico" - In una nota l'attacco contro l'appuntamento che ha visto questa mattina il segretario nazionale della Cgil incontrare in ospedale lavoratori e lavoratrici, per lanciare la mobilitazione contro il gove ... Si legge su baritoday.it
Meloni attacca: “Non vogliono la pace ma il weekend lungo”. Landini: “Offende, porti rispetto” - Per trasmettere un messaggio che si può sintetizzare così: sbagliano tutti. Segnala repubblica.it