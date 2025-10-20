landini in aula magna per attaccare il governo e scoppia la bufera

Il Partito democratico, e la sinistra, si tanno muovendo ad ampio raggio in questi giorni per affrontare le prossime elezioni regionali in Puglia che si terranno tra circa un mese. La prospettiva di una sconfitta metterebbe in seria difficoltà Elly Schlein, che andrebbe a perdere una delle regioni attualmente governate dalla sinistra, ma nel corso delle settimane questa ipotesi non appare più così remota. E si potrebbe leggere in quest'ottica l'intervento di Maurizio Landini, segretario della Cgil, di quest'oggi nell'aula magna del Policlinico di Bari, che è anche sede della Facoltà di Medicina dell'Università di Bari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

