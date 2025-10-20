L’Ancona archivia la pratica UniPomezia Ma il bollettino finale è davvero da brividi

UNIPOMEZIA (4-2-3-1): Salvati 6; De Luca 6,5, Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 6,5, Calisto 6,5; Gelonese 7, Gerbaudo 6,5 (33’ st Matese sv, 42’ st Proromo sv); Zini 5,5 (22’ st Pecci 6), Meola 7 (35’ st Attasi sv), Cericola 7; Kouko 7 (34’ st Gubellini sv). A disp. Mengucci, Ceccarelli, Petito, Sparandeo. All. Maurizi 7. UNIPOMEZIA (4-3-3): Gariti 5,5; Pettorossi 5,5, Bordi 5, Gemini 5, Suffer 6 (31’ st Amadio sv); Nunes 6, Binaco 5,5 (16’ st Marianelli 5,5), Morelli 5; Giannini 6 (27’ st Attili 5,5), Della Pietra 5 (26’ st Mokulu sv), Colau 5 (39’ st Ippoliti sv). A disp. Pierandrei, Esposito, De Santis, Eulisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

