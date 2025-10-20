Lancia torna nel Mondiale Wrc con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora è ufficiale: a un anno dall'annuncio del ritorno alle corse con la Ypsilon Rally4 HF, protagonista di un trofeo monomarca articolato sulle gare del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Lancia rientra nel massimo campionato internazionale. Il primo appuntamento sarà il Rally di Montecarlo 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lancia torna nel Mondiale Wrc con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

