Lancia torna Mondiale | appuntamento a Monte Carlo 2026
Debutto mondiale al Rally di Monte Carlo (22–25 gennaio), prima prova del WRC 2026, dove la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale affronterà le leggendarie strade alpine francesi nella categoria WRC2. “Il Rallye Sanremo è stato la cornice ideale per chiudere una stagione memorabile e aprirne una nuova – dichiara Luca Napolitano, CEO di Lancia –. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Approfondisci con queste news
Lancia torna nel Mondiale Rally: si parte a gennaio 2026 a Monte Carlo - X Vai su X
Lancia torna nel WRC con la Ypsilon Rally2 HF Integrale - facebook.com Vai su Facebook
Lancia torna nel Mondiale Rally: appuntamento a Monte Carlo a gennaio 2026. Impazza il totopiloti per il volante - Tempo di vacanze per il CIAR SPARCO il massimo campionato rally italiano, che si è concluso a Sanremo con il successo ... Lo riporta msn.com
Lancia torna nel Mondiale Rally: si parte a gennaio 2026 a Monte Carlo - Debutto mondiale al Rally di Monte Carlo, prima prova del WRC 2026; protagonista sarà la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale ... hdmotori.it scrive
Lancia annuncia il ritorno nel mondiale Rally - A Sanremo, in occasione dell'ultimo appuntamento del Trofeo Lancia e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in programma dal 17 al 19 ottobre, il costruttore torinese fa il punto della situazi ... Riporta ansa.it